Aufgepolstert und gestrafft - Was hat Michael Wendler mit seinem Gesicht gemacht?

Laura und Michael Wendler feierten zuletzt ihren ersten Hochzeitstag. Am 19. Juni 2020 gaben sich die beiden im Standesamt in Florida das Jawort.

Huch, was hat der Wendler mit seinem Gesicht gemacht? Seine Äuglein sind auf dem neuesten Insta-Post kleiner, die Wangen rundlicher. Hat da jemand nachgeholfen?

In einem Bild, das am Sonntag gepostet wurde, ist der Instagram-abstinente Michael Wendler seit langem wieder mal in voller Pracht zu sehen. Dabei fällt auf, dass sein Gesicht ein bisschen rundlicher und straffer wirkt. Hat er sich etwa einem Beauty-Eingriff unterzogen?