Abstand halten, Hygienemassnahmen beachten, Maske tragen, Lüften – an diese Regeln, in Deutschland kurz AHA-L-Formel genannt (siehe Box), müssen wir uns seit geraumer Zeit halten, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Einigen Personen stösst dies sauer auf. Während die meisten Menschen in der Schweiz sie für wichtig und gerechtfertigt halten, wie eine repräsentative Onlineumfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt, halten andere sie für lästig und übertrieben. Vor allem, so liest und hört man immer wieder, weil die Massnahmen keinen 100-prozentigen Schutz böten.

Das sieht auch Melanie Brinkmann, Virologin und Infektionsbiologin an der Technischen Universität Braunschweig und Arbeitsgruppenleiterin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, so. Die Prävention, die im Kampf gegen Sars-CoV-2 «eigentlich das Beste ist, was wir in der Hand» haben, sei «nicht ganz optimal», erklärte sie auf der deutschen Bundespressekonferenz am 3. November 2020 (siehe Twitter-Video, ab Minute 0:45).