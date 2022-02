Neue Songs und Europa-Tour - Was hat Tokio Hotel musikalisch noch zu bieten?

Was man auf der Band-Website liest, spricht Bände: Mit 110 nationalen und internationalen Awards in 68 Ländern, über zehn Millionen verkauften Alben, gut 70 Platin- und 120 Gold-Auszeichnungen gehört Tokio Hotel zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschen Acts ihrer Generation. Es sind aber auch Zahlen, die sich inmitten der vielen privaten Schlagzeilen um die Band leicht vergessen lassen.

Erst Musikkarriere, dann internationales Promi-Parkett – und jetzt?

Der Song «Durch den Monsun» dürfte tatsächlich auch vielen Leuten ein Begriff sein, die wenig Ahnung von oder Interesse an Tokio Hotel haben. «Die Band brachte damals den richtigen Sound und den richtigen Look zur richtigen Zeit», erinnert sich 20-Minuten-Radio-Host Moe.

20 Minuten Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

Zielstrebig, aber uninspiriert

«Die neuen Songs sind super produziert, aber sie klingen weder individuell noch originell», meint Moe. Er würde den Sound am ehesten als «zielstrebig» beschreiben. «Man hört ganz klar heraus, dass die Band mit der Musik Profit machen will, darum nehmen sie alle aktuell funktionierenden Erfolgsformeln in die Hand, die sie meistern können.»

Das Gesamtbild stimmt und findet Anklang

«Es ist Tokio Hotel aber definitiv gelungen, den Zeitgeist einzufangen», so Moe. Der Sound passe zudem zum Kontext der kommerziellen Welt, in der die Band sich bewege. «Womöglich ist diese Art Musik ja auch etwas, das den Jungs persönlich am besten gefällt», meint er. Damit wären sie bei weitem nicht alleine, die schiere Masse an Hörerinnen und Hörern gibt den Songs ihre Daseinsberechtigung.