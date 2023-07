Nordkorea: US-Amerikaner überquert illegal Grenze

Nun befindet er sich aller Wahrscheinlichkeit nach in nordkoreanischem Gewahrsam.

Die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea gilt als eine der am besten bewachten der Welt. Trotzdem gelang es kürzlich einem US-Amerikaner, sie zu überqueren.

Er befindet sich nun in Gewahrsam.

Ein US-Amerikaner hat ohne Erlaubnis die innerkoreanische Grenze von Süd- nach Nordkorea überquert und ist daraufhin festgenommen worden. Wie das dortige Kommando der Vereinten Nationen am Dienstag mitteilte, befindet sich der Grenzgänger nun in Gewahrsam der nordkoreanischen Behörden. Mehrere südkoreanische Medien berichteten am Dienstag, dass es sich um einen Soldaten der US-Armee handelt. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht.