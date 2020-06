Epidemiologe

Was heissen die Corona-Lockerungen für eine zweite Virus-Welle?

Grossanlässe bis 1000 Personen, keine Sperrstunde mehr, Masken an Demos, aber nicht im ÖV: Das öffentliche Leben kehrt zur Normalität zurück. Führt dies zu einer zweiten Welle?

Für Demonstrationen gilt eine Maskenpflicht, Bussen gibt es jedoch keine. Regelmässig war die Rede von «Superspreader-Events». Wie schätzen Sie das ein? Grossanlässe sind natürlich ein grosser Risikofaktor. Es ist jedoch zentral, wie sich viele Leute treffen, das heisst, ob ein Anlass in einem geschlossenen Raum oder draussen stattfindet. Drinnen ist die Ansteckungsgefahr grösser. Tatsächlich gibt es sogenannte Superspreader, also Personen, die nicht nur ein bis drei Leute, sondern durch ihr Verhalten gleich sehr viele anstecken. Im österreichischen Ischgl war dies etwa in einem Partykeller eine Person, die das Virus noch per Trillerpfeife verteilte.

Was ist dagegen zu tun?

Da gibt es keine Lösung. Zum Glück gibt es etwa an einer Demonstration oder einer Versammlung nicht Tausende Superspreader. Wichtig ist, dass die Kantone Infektionsnester sehr rasch identifizieren können. Also wenn etwa in Zürich an der Langstrasse ein Partygast viele Leute ansteckt, muss der Kanton Zürich das merken und eingreifen – aber sehr lokal und nicht mit einem Lockdown in der ganzen Stadt. Und wegen eines Superspreader an der Langstrasse muss nicht die ganze Schweiz wieder in den Shutdown.