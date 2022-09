Bleibe informiert: Die wichtigsten News des Tages im Überblick

• Heute gibt international in erster Linie die Teilmobilmachung zu reden: Wladimir Putin schickt 300’000 Reservisten zusätzlich in den Krieg in der Ukraine. Und er droht mit Nuklearwaffen. Was das bedeutet, erklärt Osteuropa-Experte Alexander Dubowy im lesenswerten Interview mit unserem Politikredaktor Marino Walser. Die Rede war übrigens schon 13 Stunden früher erwartet worden – die Aufzeichnung soll sich aber wegen Hustenanfällen Putins schwierig gestaltet haben.