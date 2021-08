Underboob Sweat - Was hilft, wenn die Brüste schwitzen

Dunkel, feucht, warmes Klima: Was nach Tropenwald im Zoo klingt, trifft auch auf unseren Körper zu. Zumindest wenn es um die Areale geht, an denen Haut auf Haut trifft und Sonnenlicht ein selten gesehener Gast ist: Unter den Achseln, zwischen den Schenkeln, an Füssen in Schuhen. Und ist die Oberweite gross genug, dann auch zwischen und unter den Brüsten. Schweissflecken sind nur eine Frage der Zeit.

Mehr als nur Schweiss

Auch wenn Schwitzen ein ganz natürlicher Vorgang ist, ein ästhetischer Traum ist er für viele von uns nicht gerade. Plus (und das ist viel dramatischer): Es kann sogar gesundheitliche Folgen haben. Wunde Stellen, die wir schon vom berühmt-berüchtigten Chub Rub kennen, sind noch die harmlose Variante. Durch oben erwähnte klimatische Bedingungen fühlen sich auch Hefepilze und Bakterien pudelwohl. Die Folge: Infektionen, die beim Arzt behandelt werden müssen. Spätestens jetzt ist damit wohl klar: Schweiss unter der Brust ist der Feind und sollte so gut es geht vermieden werden.

Was hilft?

Nun schreiben wir das alles natürlich nicht nur, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir haben auch Lösungen parat. Was du tun kannst, damit alles trocken bleibt? Bitte sehr:

1. Mindern

Chafing beschreibt das Wundscheuern zwischen zwei Körperstellen. Die beliebteste und bekannteste Lösung hilft auch bei den Brüsten, Reibung zu mindern: Babypuder. Den typischen Duft umgeht man, indem man etwa auf Speisestärke ausweicht. Auch nicht so deins? Primer auf Silikonbasis oder Blasen Sticks, die normalerweise deine Füsse vor Reibung schützen, funktionieren auch.

2. Anheben

Statt an den Folgen zu arbeiten, bekämpfen wir mit diesem Trick die Ursache: das Aneinanderreiben von zwei Hautstellen. Wie das geht? Wir heben sie an! Balconette oder Push-Up-BHs sorgen durch ihre Form dafür, dass unsere Brüste gar nicht erst mit dem Torso in Berührung kommen. Dadurch entsteht keine Reibung, keine Wärme, keine Feuchtigkeit – und weder Chafing noch Schlimmeres.

3. Aufsaugen

Auch eine gute Möglichkeit: entstehenden Schweiss direkt aufsaugen. So haben Flecken und Gerüche keine Chance. Bestens dazu geeignet (wenn auch nicht so richtig sexy): Slipeinlagen, die man praktischerweise direkt in die Körbchen des BHs kleben kann. Die Pro-Lösung: Spezielle BH-Liner aus Viskose, die den gleichen Job erledigen.

4. SOS-Lösungen

Das ist dir alles ein wenig zu dramatisch? Unterwegs wirken auch schon feuchte Tücher, die in die Handtasche passen, Wunder. Auch ein Spritzer Antitranspirant beugt vor – allerdings sollte dieser, um auch zu wirken, Aluminium enthalten. Wer davon lieber Abstand hält, fällt hier also raus. Es ist sowieso schon zu spät? Arganöl hilft mit seinen Antioxydanzien und Fettsäuren der Haut dabei, wieder zu heilen. Nach dem Duschen aufgetragen sorgt es für Linderung, bis sich auch die Temperaturen wieder anpassen.

