Am Morgen danach habe er sich das Foto angeschaut und sei dann vor Ort, um sich umzusehen. «Was ich dort antraf, hat mich betroffen gemacht und mich sehr nachdenklich gestimmt», so Trunz gegenüber 20 Minuten. Kreuz und quer durch den Bernhardzellerwald habe er, mehrheitlich im Schnee, Spuren von zwei Motocrossfahrern entdeckt. Er habe nichts gegen Biker und verstehe auch, dass Leute in der Natur Erholung suchen, aber nicht so. «Die Tiere im Wald haben praktisch keine Ruhe mehr, das ist ein grosses Problem.» Zudem wurden auch Jungpflanzen beschädigt.