Basel: Was im Hocker drin war interessiert jetzt die Polizei

Als das Paket durchs Röntgengerät ging, flog der Schmuggel auf. Der Hocker war nur Verkleidung. Im Innern des Sitzmöbels waren vier Haschischpakete, die mit Bauschaum fixiert waren. Auf knapp 3,5 Kilogramm des Rauschmittels stiessen die Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bei der Kontrolle Ende Juli in Basel, wie die Behörde am Donnerstag bekannt gab. Die Sendung war für einen Empfänger im Kanton St. Gallen bestimmt, weshalb sie nach der Sicherstellung für weitere Untersuchungen an die Kantonspolizei St. Gallen weitergeleitet wurde.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, ehemals Eidgenössische Zollverwaltung, kontrolliert lage- und risikoabhängig Waren, Personen und Transportmittel. Mit dem per Januar vollzogenen Namenswechsel will die Behörde die Digitalisierung vorantreiben und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen vereinheitlichen, um noch effektiver zu werden, wie es in einer Mitteilung heisst.