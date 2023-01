Siedlungen weichen Neubauten : «Was in den Städten passiert, ist unmenschlich»

Viele Leserinnen und Leser ärgern sich über das, was in Witikon passiert. Die Wohnungsnot bereitet ihnen Sorgen.

«Traurig, was man mit alten Menschen tut!»

Viele Leserinnen und Leser fühlen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern mit: «Traurig, was man mit alten Menschen tut!», kommentiert User Heifrie. «Der einzige Grund für die Sanierung: noch mehr Wohnungen auf demselben Raum und noch mehr Kohle für die Eigentümer!», findet PMG@Green. «Kapitalismus vor dem Menschen, das war schon immer so leider», so onagap. Und User tommüller ergänzt: «Was in den Städten passiert, ist unmenschlich.»