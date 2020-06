vor 1h

Meghan zu Black Lives Matter

«Was in den USA passiert, ist absolut niederschmetternd»

Erstmals seit langem wendet sich Herzogin Meghan mit einem Statement an die Öffentlichkeit. Darin verurteilt sie die Polizeibrutalität in den USA und appelliert an die Jugend.

von Angela Hess

Darum gehts Erstmals seit langem wendet sich Meghan mit einem Video an die Öffentlichkeit.

Anlass ist die virtuelle Abschlussfeier ihrer alten Schule.

In ihrer Rede verurteilt die Herzogin Polizeibrutalität und Rassismus.

Seit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan ihre offizielle Tätigkeit als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie niedergelegt haben, zeigt sich insbesondere die 38-Jährige nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit. Lange waren ein paar Paparazzi-Fotos das Einzige, was Fans von Meghan zu Gesicht bekamen. Doch nun wendet sich Meghan überraschend per Video mit einem ausführlichen Statement an die Öffentlichkeit.

Anlass dafür ist die virtuelle Abschlussfeier der Highschool, die Meghan als Teenie in Los Angeles besuchte. Als Rednerin adressiert sie die diesjährigen Absolventen und reflektiert im rund fünfminütigen Video, das erstmals vom US-Magazin «Essence» publiziert wurde, insbesondere über die Geschehnisse in den USA der vergangenen Tage und Wochen. «Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich heute sagen könnte», so Meghan zu Beginn ihrer Rede nachdenklich.

Angst, nicht die richtigen Worte zu finden

«Denn was in unserem Land passiert, ist absolut niederschmetternd», kommentiert Meghan die aktuellen Vorfälle von Polizeibrutalität und Rassismus, die in vielen US-Städten zu Protesten geführt haben. Man dürfe die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten lassen. «Denn George Floyds, Breonna Taylors, Philando Castiles und Tamir Rices Leben waren nicht bedeutungslos. Und auch nicht die Leben von so vielen anderen Personen, deren Namen wir gar nicht kannten», so Meghan.

Sie habe zunächst Angst gehabt, sich zum Thema zu äussern. «Ich wollte das Richtige sagen und fürchtete mich davor, dass ich nicht die passenden Worte finde oder meine Aussagen auseinandergenommen werden», so Meghan im Video. «Aber dann ist mir klar geworden: Das einzig Falsche ist, gar nichts zu sagen.»

«Wir müssen unsere Stimme nutzen»

Als sie selber Schülerin gewesen sei, habe Los Angeles ebenfalls ausufernde Proteste erlebt, die von ähnlichen Ereignissen ausgelöst wurden. «Erinnerungen an solche Erlebnisse verfolgen dich ein Leben lang.» Es tue ihr leid, dass sich das US-System bis heute nicht gebessert habe und die heutige Generation nach wie vor mit Rassismus und Ungerechtigkeit konfrontiert werde.

Die Solidarität, die das US-Volk momentan zeige, bereite ihr jedoch Hoffnung. «Wir müssen unsere Stimme nutzen.» Die Highschool-Absolventen fordert sie dazu auf, abstimmen zu gehen. «Denn ich weiss: Euch ist allen bewusst, wie wichtig es ist, für die ‹Black Lives Matter›-Bewegung einzustehen. Ihr jungen Leute werdet später die fähigen Anführerinnen werden, die das Land momentan so sehr vermisst.»