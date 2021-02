Was auf dem Bild falsch ist? Das Tier gehört nicht dahin. Mitarbeitende des Wildparks Peter und Paul in St. Gallen wurden am Dienstagnachmittag auf das Hängebauchschwein aufmerksam. Da das Tier nicht zu den Tieren im Park gehört, meldeten sie den Vorfall der Stadtpolizei St. Gallen. Trotz diverser Abklärungen konnte die Besitzerin oder der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Schwein ist wohlauf und aktuell in der Obhut des Wildparks.