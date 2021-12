Was ist bei der Einfahrt auf die Autobahn erlaubt?

Frage von Mario ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

allgemein gilt im Strassenverkehr die Regel, dass bei einem Richtungswechsel dem restlichen Verkehr der Vortritt zu gewähren ist. Dieser Grundgedanke findet sich in Art. 44 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG): Aus der Bestimmung ergibt sich, dass jenen Fahrzeugführern, die ihre Spur beibehalten, grundsätzlich ein Anspruch auf ungehinderte Fortsetzung der Fahrt zusteht. Daher darf ein Fahrstreifenwechsel generell nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass der restliche Verkehr nicht behindert wird bzw. abbremsen muss. Im innerstädtischen Verkehr sind die Gerichte bei der Handhabung dieser Regel aber nicht ganz so streng wie z.B. auf der Autobahn.

Wer sich bei 120 km/h in eine zu kleine Lücke drängelt und hierdurch den Hintermann zum Abbremsen bzw. brüsken Ändern seiner Fahrweise zwingt, begeht daher gleich mehrere Verkehrsregelverletzungen. Solches Verhalten wird mit Busse, in der Praxis meist einige 100 Franken, bestraft (Art. 12 Abs. 1 VRV und Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 90 Abs. 1 SVG). Bei besonders wenig Abstand und/oder bei schlechten Strassenverhältnissen kann auch eine grobe oder in schweren Fällen mit sehr hoher Drittgefährdung sogar eine krasse Verkehrsregelverletzung vorliegen. In der Folge wären Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei bzw. vier Jahren und ein Ausweisentzug möglich (vgl. Art. 90 Abs. 2 und 3, Art. 16a ff. SVG).