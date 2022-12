Was beim WM-Jubel im Auto erlaubt ist

Wie viel Euphorie am Steuer ist nach dem WM-Match erlaubt? Und ab wann kann die Polizei für einen Autokorso auch mal eine Gelbe oder gar eine Rote Karte zücken? Die AGVS-Experten kennen die Details.

Frage von Jan ans AGVS-Expertenteam:

Zwar ist die Fussballeuphorie nicht nur wegen der kälteren Witterung aktuell nicht so riesig wie noch zur letzten Weltmeisterschaft. Aber ab und an sieht man nach einem siegreichen Match doch einige mit Flaggen geschmückte Autos hupend durch die Strassen kurven. Meine Frage: Wie weit darf man als Fan am Steuer gehen, und ab wann kann es für ein Hupkonzert oder auch einen Autokorso allenfalls sogar Bussen geben?

Antwort:

Lieber Jan



Es gibt dabei sicherlich zwei Aspekte, wenn man seine Freude über den Sieg seines Teams während der Fahrt zeigen will oder wenn man ein Auto mit Fanartikeln bestückt und sein Team im fernen Katar so moralisch unterstützt.

Maskottchen oder auch Wimpel am Rückspiegel im Cockpit gehören offiziell nicht dorthin – das gilt übrigens unabhängig von der Sportart und auch für Traumfänger und derlei. Sie behindern die Sicht des Fahrers oder der Fahrerin und lenken durch ihre Bewegung während der Fahrt dessen oder deren Aufmerksamkeit ab, sodass vielleicht die nötige Achtsamkeit für Fussgänger oder Velofahrerinnen fehlt. Die in den letzten Jahren gern genutzten, sogenannten Mirror-Flags sind auch nicht für jedes Auto geeignet. Man kann sie zwar einfach über den Aussenspiegel stülpen, festziehen und schon mit einem Statement für seine Nation losfahren, nur dürfen sie die Spiegelfläche nicht beeinträchtigen. Und vor allem bei neueren Automodellen wichtig: Sie dürfen die heute oft in die Rückspiegel integrierten seitlichen Blinkleuchten nicht überdecken!

Ebenfalls recht beliebt sind kleine Autofähnchen. Die sollte man jedoch nur an den hinteren Seitenscheiben beziehungsweise Türen befestigen. Zudem sollte man sie vor der Fahrt auf der Autobahn demontieren, da sie sich bei hohem Tempo lösen können und dann den nachfolgenden Verkehr gefährden. Erlaubt sind übrigens nur Fähnchen mit Stielen aus Plastik: Holz- oder Metallhalter sind tabu. Und wie beim Wimpel am Innenspiegel: Die Fähnchen dürfen das Sichtfeld des Fahrers nie beeinträchtigen. Dies gilt auch für Aufkleber oder sonstige Beschriftungen. Anbringen darf man diese ausser auf Beleuchtungs- und Signalanlagen, Frontscheibe und den seitlichen vorderen Fenstern überall am Fahrzeug.

So viel zu den Fanaccessoires: Jetzt startet unser Fussballfan-Ratgeber sozusagen in die zweite Halbzeit. Hupend durch die Gegend kurvende Fans gibt es ja immer wieder, doch auch für Autokorsos gelten Regeln. Die Rote Karte gibts hier – und zwar selbst bei Schritttempo – etwa fürs Heraushalten von grossen Fahnen, da diese beispielsweise in die Räder geraten können, für das Fahren ohne Gurte und das Stehen auf den Sitzen und Jubeln aus dem Schiebedach – das sind alles grobe Verkehrsregelfouls, die teuer werden können.

Prinzipiell verboten ist auch das freudige Hupen nach einem Sieg des Teams. Hier drückt die Polizei jedoch meist ein Auge zu und toleriert Hupen in der Regel bis zu einer Stunde nach Spielende. Hier gilt es, trotz Siegeseuphorie nicht den gesunden Menschenverstand zu verlieren: Das Hupen sollte man nicht noch mit superlauter Musik oder Auspuffgeröhre untermalen. Denn grundsätzlich kann die Polizei auch hier zur Blutgrätsche greifen und wegen Lärmbelästigung Bussen aussprechen – was schnell 300 Franken oder mehr kosten kann.

Wir hoffen, dies zeigt dir auf, wie viel Einsatz du als Fan für deine Lieblingsmannschaft am Steuer geben darfst, und wünschen noch eine spannende Fussball-WM, das AGVS-Expertenteam.



