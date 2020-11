Hey, weisch von wem haben wir seit dem «Bachelorette»-Finale im Juni und der Trennung von ihrem Auserwählten Mike (25) eineinhalb Monate später absolut gar nichts mehr gehört? Richtig: von Chanelle Wyrsch (24). «Der Bachelor», Auffangbecken für mehr oder weniger in Vergessenheit geratene Reality-Sternchen (gell, Mia?), verschafft der Schlagersängern nochmals 15 Minuten zweifelhaften Ruhm und lässt sie die Kandidatinnen in sinnfreien Gesprächen «auf den Zahn fühlen». Zum Schluss der Episode hin berichtet Chanelle Alan dann in einem sinnfreien Gespräch von den sinnfreien Gesprächen und wir haben einen Teil unseres Montagabends wieder mal sinnfrei verbracht. Anders ausgedrückt: Reality-TV at its best. <3