Weinfelden: 9-Jähriger sucht Lösung zu rätselhaften Ballon

Seit Tagen hat sich ein Neunjähriger aus Weinfelden TG gefragt, was das für ein Ballon ist. Seine Neugier liess ihn nicht los und er begab sich mit seiner Mutter auf Spurensuche. Sie berichtet auf Social Media, dass sie von zu Hause direkten Blick auf das neue Konstrukt haben. «Es hat uns wundergenommen, was es wirklich ist». Die beiden sind mit dem Velo hingefahren, konnten jedoch nicht herausfinden, wofür dieser grosse «Ballon» gedacht ist. Seine Mutter suchte auf Facebook Rat. In den Kommentaren wurde die Lösung des Rätsels diskutiert. Eine Userin vermutete scherzhaft einen «Spionageballon» aus China. Zwei weitere User konnten die Lösung des Rätsels in den Kommentaren preisgeben: Es ist ein Biogasspeicher.