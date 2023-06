Kanton Zürich: Flugobjekt sorgt für Aufsehen

«Ich habe ein komisches Objekt über Hinwil fotografiert», schreibt ein News-Scout am Dienstagmorgen. Auf dem Foto ist ein zylinderförmiges Objekt erkennbar. Wenig später melden sich weitere Leserinnen und Leser, die das unbekannte Flugobjekt ebenfalls beobachtet haben. «Gerade ein komisches Objekt am Himmel zwischen Esslingen und Forch gesehen», schreibt ein weiterer News-Scout. Auch über dem Zürichsee wurde das Flugobjekt beobachtet. «Dieses seltsame Ding ist über der Goldküste zu sehen», schreibt ein News-Scout.



Worum es sich dabei handelt, ist noch unklar. Auf Anfrage teilt die Kantonspolizei Zürich mit, dass bisher noch keine Meldungen zu diesem Objekt eingegangen seien. Eine Anfrage bei der Flugsicherung Skyguide ist noch hängig. «Wir werden uns das genauer anschauen», heisst es dort.



Vielleicht weisst du, was am Dienstagmorgen über den Zürichsee fliegt. Teile es uns in den Kommentaren mit.