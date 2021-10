Tesla-Lenker fährt Jugendlichen um und begeht Führerflucht

Am Dienstagmorgen fuhr eine Person in einem weissen Tesla einen 13-Jährigen an und beging Führerflucht. Sein Vater äussert sich zum Unfall. Die Polizei sucht derweil Zeugen.

1 / 4 Ein 13-Jähriger wurde in Rorschach von einem Auto angefahren und verletzt. Er trug mehrere Schürfwunden davon. Privat Der Unfall ereignete sich an der Promenadenstrasse. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen handelt es sich vermutlich um einen weissen Tesla.

Am Dienstag, um 10.30 Uhr, ist auf der Promenadenstrasse in Rorschach SG ein Auto mit einem Velo kollidiert. Ein 13-Jähriger fuhr mit seinem Velo vom Rorschacherberg auf der Promenadenstrasse Richtung Rorschach. An der Verzweigung Mariabergstrasse bog der 13-Jährige nach rechts in die Verzweigung ein. Gleichzeitig überholte eine unbekannte Person mit einem Auto den Velofahrer. Dabei schnitt das Auto dem 13-jährigen Velofahrer mutmasslich den Weg ab. Folglich kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Lenkrad des Velos. Der 13-Jährige stürzte auf den Strassenrand und wurde dabei verletzt.

Ohne sich um den verletzten 13-Jährigen zu kümmern, beging die unbekannte Person gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen mit ihrem Auto Führerflucht. Beim Auto handelt es sich mutmasslich um einen weissen Tesla. Er soll eine Beschädigung im Heckbereich aufweisen, welche nicht durch den Unfall verursacht worden sei.

Wut und Unverständnis

Gemäss dem Vater sei der Jugendliche mit einem Kollegen nach Rorschach unterwegs gewesen, um neue Hosen zu kaufen. Als er vom Unfall hörte, war er geschockt. «Es war in erster Linie ein Schockmoment. Ich hoffte, dass mit meinem Jungen alles in Ordnung ist», sagt D. L. zu 20 Minuten. Als er erfuhr, dass der Lenker oder die Lenkerin Führerflucht begangen hatte, kamen andere Gefühle auf. «Zuerst war es Wut, dann auch Unverständnis. Was ist das für ein Mensch, der einfach weiterfährt?», fragt sich der Vater.

Zusammen mit seinem Sohn ging er zum Arzt, um die Verletzungen zu zeigen. «Glücklicherweise hat er keine Brüche, er hat aber eine grössere Schramme an seiner rechten Seite», so L. Durch den Sturz wurde die Haut am Becken bis zur letzten Schicht aufgeschürft.

Am Telefon abgewimmelt

Seine Ex-Frau hatte in der Zwischenzeit die Polizei informiert und um Rat gefragt. «Der Polizist am Telefon wollte sie abwimmeln und hätte gemeint, eine Anzeige würde sowieso nichts bringen», ärgert sich L. Das habe ihn «putzhässig» gemacht und er sei mit dem Arztbericht zur Polizeistation gegangen, um Anzeige zu erstatten. Vor Ort sei der zuständige Polizist, ein anderer als am Telefon, sehr zuvorkommend gewesen. Insgesamt drei Stunden hätten sie auf dem Posten verbracht. Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, hat keine Kenntnisse zum Vorfall beim Polizeiposten. «Grundsätzlich kann jeder Bürger eine Anzeige erstatten. Diese nehmen wir entsprechend auf», so Krüsi.

Nun hofft der Vater, dass der oder die Lenkerin bald angehalten wird. «Bei einem weissen Tesla sind die Chancen intakt.» Logisch hoffe man auf eine Entschuldigung. Aber ihn beschäftige umso mehr das «Warum». «Warum hat man nicht angehalten? Warum fährt man einfach weg?» Es sei schlussendlich einfach schade, dass solche Sachen passieren würden.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet den oder die Lenkerin, Personen, die Angaben zu ihm oder ihr machen können und Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Rorschach, Tel. 058 229 61 30, zu melden.