Kreuzlingen TG - Was ist das für ein mysteriöser Strahl am Himmel?

Das Leuchten wurde in Konstanz (D) der Polizei gemeldet, woher es gekommen ist, steht jedoch in den Sternen.

Dieser mysteriöse Lichtstrahl ist in der Nacht von Freitag auf Samstag über Kreuzlingen am Himmel erschienen.

Der Fotografie-Student D. H.* hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mit zwei Freunden auf dem Balkon ein wenig entfernt einen mysteriösen Lichtstrahl am Himmel entdeckt. «Wir haben so etwas noch nie gesehen», sagt der 22-Jährige. Um zirka 22.45 Uhr habe plötzlich dieses Licht in die Wolken gezündet und sei auch nicht mehr so schnell weg gewesen. Jedenfalls sei der Lichtstrahl immer noch am Himmel gewesen, als H. und seine Freunde später ins Bett gingen. «Ich habe es noch aus dem Fenster meines Zimmers gesehen», sagt der Kreuzlinger.