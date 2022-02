Altocumulus Venticularis - Was ist das Geheimnis der rätselhaften UFO-Wolken?

Ist es ein Heiligenschein, ein riesiger Donut oder gar der Besuch vom Raumschiff Enterprise? Bilder von News-Scouts zeigen am Sonntag über den Alpen Wolken in einer ringartigen Form. Aufgenommen wurden sie oberhalb des Zugersees, im Kanton Luzern und dem Berner Oberland.

Dabei handelt es sich laut Geraldine Zollinger von Meteonews aber nicht um ein übernatürliches Phänomen, sondern um sogenannte Lenticularis-Wolken. «Diese entstehen, wenn sich die Luft durch die starken Höhenwinde wellenartig fortbewegt», sagt sie auf Anfrage von 20 Minuten. Dabei spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle: Bewegt sich die Luft wellenartig fort, können so Höhenlagen erreicht werden, wo der Wasserdampf kondensiert, so Zollinger. So entstehen die Wolken, und durch die wellenartige Bewegung könne es sein, dass sie sich kaum bewegen. Betrachter sehen dann eine ringförmige oder linsenartige Wolke am Himmel – teils mit grossem Loch in der Mitte.