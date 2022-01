Frage an die Weltmacht - Was ist das grösste Vorurteil gegenüber China?

Kommentar Ralph Weber

«Propaganda, wie sie die meisten Leserinnen und Leser sofort erkennen»

Wenn er also die Ziele dieses Regimes als im Einklang mit der Welt und um den Fortschritt der Menschheit besorgt darstellt und die Zustände in Xinjiang und Hong Kong bagatellisiert, dann versucht er, uns Honig um den Mund zu schmieren. Es handelt sich um Propaganda, wie sie die meisten Leserinnen und Leser sofort erkennen. Ausdrücke wie ‹die Wiederauferstehung der chinesischen Nation› oder ‹die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit› sind vorgegebene Satzbausteine in der Kommunikation offizieller chinesischer Stellen und Kernsprüche von Parteichef Xi Jinping.

Die stetige Wiederholung dieser Floskeln hat Wirkung. So findet sich letztere etwa in offiziellen Uno-Dokumenten und setzt sich zunehmend auch in unseren Köpfen fest: Das Motto der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking lautet ‹zusammen für eine gemeinsame Zukunft› und ist laut der chinesischen Botschaft in Bern eine direkte Anlehnung an Xi Jinpings Schicksalsgemeinschaft.»