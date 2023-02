Ständerat Balthasar Glättli? Das steckt dahinter.

In vielen Kantonen sitzen sie in den Startlöchern für den Ständeratswahlkampf. Doch wer am Donnerstagvormittag auf die Parlaments-Website schaut, bekommt den Eindruck, dass die Würfel schon gefallen sind. Wer immer in den Ständerat wollte, er ist es schon. Die vier St. Galler Kandidatinnen, der Zürcher Balthasar Glättli, die Aargauerin Gabriela Suter.