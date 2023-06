St. Gallen: Wieso sind die Brunnen grün?

«Was ist denn da passiert?», fragt eine Leserin am Freitagmorgen und sendet 20 Minuten ein Bild eines grünen Brunnens. Und wer am Freitagmorgen in der St. Galler Innenstadt unterwegs war, staunte: Mehrere Brunnen erstrahlten in einer giftgrünen Farbe. St. Gallerinnen und St. Galler fragen sich, wer hinter der Aktion steckt. So viel vorab – des Rätsels Lösung lässt sich nicht so schnell finden.