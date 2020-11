Es war am Black Friday vor dem Interdiscount in Arbon.

Vor einem Geschäft in Arbon hat Eduardt Latifi eine Tasche mit 6200 Franken Bargeld gefunden.

Dem 26-jährigen Eduardt Latifi ist in Arbon vor einem Geschäft eine verlassene Tasche aufgefallen. Sein erster Gedanke war, dass diese jemand verloren hat. Deswegen habe er sich entschieden, die Tasche genauer anzuschauen, so Latifi. Im Inneren fand er eine Menge Bargeld. Zuerst war von 9000 Franken die Rede , der korrekte Betrag ist laut der Kantonspolizei Thurgau 6200 Franken.

Die Tasche samt Inhalt hat der 26-Jährige nach dem Fund auf den Polizeiposten in Arbon gebracht. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er dies tut. Er sagt: «Es ist ja nicht mein Geld.» Für seine Ehrlichkeit wurde er von der Polizei gelobt. Die Besitzerin der Tasche – eine ältere Frau – hat sich noch am gleichen Tag bei der Polizei gemeldet. Sie konnte die Tasche und das Geld auf dem Posten in Arbon abholen. Latifi wurde ein Finderlohn von 100 Franken zugesprochen.