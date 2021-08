Autoradio - Was ist der Unterschied zwischen DAB und DAB+?

Frage von Jean ans AGVS-Expertenteam:

Mein Auto hat das Baujahr 2010. Ich habe mich damals für einen ordentlichen Aufpreis für die Version mit grossem Touchscreen und DAB-Empfänger entschieden. Nun zeichnet sich in der Schweiz DAB+ als einziger Standard ab. Wieso ist DAB nicht mit DAB+ kompatibel? So ist mein Autoradio schon bald unbrauchbar.

Antwort:

Für die in Autos verbauten DAB-Geräte der ersten Generation gibt es in aller Regel kein direktes Upgrade. Man muss sie entweder ersetzen oder man rüstet sie wie die noch älteren reinen UKW-Autoradios auf DAB+ um. Dafür gibt es mittlerweile sehr gute und nicht allzu teure Adapter im Bereich von 100 bis 200 Franken. Dazu kommt noch der Einbau, am besten natürlich beim AGVS-Garagisten, damit du wirklich eine saubere Lösung hast und keinen Kabelsalat.

Diese Adapter können das DAB+-Signal der Radiostationen auf zwei Arten in das Autoradio übertragen: entweder per Funk über einen «künstlichen» UKW-Kanal – denn dieses UKW-Signal «versteht» dein Radiogerät ja – oder via Audioeingang oder USB-Anschluss. Je nach System und mithilfe eines sogenannten Antennensplitters kann dazu sogar die bestehende Antenne für den Empfang verwendet werden. Oft wird aber eine diskrete zusätzliche Antenne an der Frontscheibe aufgeklebt, da dies die einfachere bzw. günstigere Lösung darstellt.