Alain Berset weibelt für Impfung – «Was ist die Alternative? Mit den Schultern zucken und nichts tun?»

Impfoffensive ist laut Berset alternativlos

Die tiefe Impfquote hat gemäss Berset kulturelle Gründe. In Portugal seien 86 Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft. Die Impfbereitschaft sei deswegen so hoch, weil das Land bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Polio-Erkrankungen erlebt habe. Diese Erfahrung sei bis heute prägend, so Berset. Auf die Impfoffensive angesprochen, fragt Berset: «Was ist die Alternative? Mit den Schultern zucken und nichts tun?»