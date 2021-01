Zusammenhang unklar : Was ist dran an den «Impftoten» in Norwegen?

1 / 6 In Norwegen sind rund 30 Personen nach der Corona-Impfung gestorben – der Zusammenhang ist allerdings noch unklar. Tamedia AG Nebenwirkungen der Impfung, dazu gehören unter anderem Kopfschmerzen und Schüttelfrost, könnten aber mit den Todesfällen zu tun haben, schreibt die norwegische Arzneimittelbehörde. Beat Mathys In der Schweiz sorgen diese Nachrichten für Ärger. Gegner der Impfung sehen sich in ihrer kritischen Haltung bestätigt. Tamedia AG

Darum gehts In Norwegen sind rund 30 Personen nach der Corona-Impfung gestorben.

Die norwegische Gesundheitsbehörde war nt deshalb neu vor Risiken der Impfung für gebrechliche und todkranke Patienten.

Impfexperte Christoph Berger stellt aber klar: Es dürften keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.

Swissmedic geht dabei jeder Meldung über unerwünschte Wirkungen bei der Impfung nach.

29 Personen sind in Norwegen nach einer Corona-Impfung gestorben. Ob ein Zusammenhang vorliegt, wird von den norwegischen Behörden nun untersucht. Bei 13 Fällen wurde laut «Bloomberg» inzwischen eine Autopsie durchgeführt. Die Betroffenen waren über 80 und gebrechlich. Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen legen laut der norwegischen Arzneimittelbehörde nahe, dass einige der Geimpften unter den Nebeneffekten der Impfung litten, was zu sehr schwerwiegenden körperlichen Reaktionen geführt habe. Die Gesundheitsbehörden in Norwegen warnen deshalb neu vor Risiken der Impfung für gebrechliche und todkranke Patienten.

Die Nachrichten aus Norwegen sind Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker. Während Befürworter der Impfung vor voreiligen Schlüssen warnen, sehen sich Impf-Gegner auf den sozialen Medien bestätigt. Sie kritisieren, dass der Impfstoff nach wie vor unsicher sei und dass darüber zu wenig berichtet werde. «Pfeilgift ist besser als das Vakzin. 23 Spritzen-Tote in Norwegen. Corona ist besser als Impfung und staatlich verordnete Sippenhaft», schreibt etwa ein Kritiker auf Twitter.

«Bevölkerung braucht Aufklärung»

Die Fälle beschäftigen auch die Schweizer Behörden. Der Präsident der eidgenössischen Kommission für Impffragen, Christoph Berger, sagt, es sei nun wichtig abzuklären, ob diese Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Impfung und deren Nebenwirkungen stünden oder nicht. «Das wird von uns sehr ernst genommen, auch wenn ein Zusammenhang sehr unwahrscheinlich ist.» Die Bevölkerung werde durch solche News teilweise verunsichert. «Durch Information und Aufklärung über die Impfung müssen wir uns bemühen das zu verhindern.»

Berger betont, dass Todesfälle in dieser Altersgruppe normal seien: «Es ist wichtig zu wissen , dass in der Schweiz jeden Tag rund 100 Personen über 80 sterben. Momentan werden vor allem ältere Menschen geimpft, und weiter sterben ältere Personen mit oder ohne Impfung.» Er glaubt darum nicht, dass die Todesfälle in Norwegen einen Einfluss auf die Impfbereitschaft in der Schweiz haben werden.

Swissmedic warnt vor vorschnellen Schlüssen

Die Zulassungsbehörde Swissmedic hat bis letzte Woche rund 20 Meldungen über unerwünschte Wirkungen in Zusammenhang mit den ersten Covid-19 Impfungen in der Schweiz erhalten, darunter auch Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einem Todesfall.

Im Gegensatz zu Norwegen, wo teils schwerwiegende körperliche Reaktionen gemeldet wurden, entsprechen in der Schweiz die meisten Meldungen dem bekannten Risikoprofil, wie Lukas Jaggi, Mediensprecher von Swissmedic, sagt. Dazu gehörten unter anderem Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel sowie Muskelschmerzen.

Jaggi warnt dabei ebenfalls vor vorschnellen Schlüssen. «Wenn – wie in der nun startenden Impfkampagne – in einem kurzen Zeitraum eine grosse Gruppe vor allem betagter und hochbetagter Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden, ist bereits zu erwarten, dass im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen gesundheitliche Probleme bis hin zu Todesfällen auftreten werden.»