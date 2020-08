vor 25min

Tragödie in Zollikerberg ZH Was ist dran an der Whatsapp-Warnung über «tödliches Dope»?

Am Sonntag fand die Polizei zwei leblose 15-Jährige in einer Wohnung am Zollikerberg. Unter Zürcher Jugendlichen ist nun ein Whatsapp-Verlauf im Umlauf, der vor synthetischem Cannabis warnt.



von Thomas Mathis, Tobias Wedermann

Ein 18-jähriger Schweizer rief am Sonntag die Polizei an und meldete zwei tote 15-Jährige in einer Wohnung in Zollikerberg ZH. Die Wohnung gehört dem Zürcher Rapper ZH Beats – einer der beiden verstorbenen Jugendlichen ist der Stiefsohn des Musikers, die andere Jugendliche eine Kollegin des Teenagers.

Die Todesursache ist auch drei Tage nach der Tragödie noch nicht bekannt. «Die rechtsmedizinischen Gutachten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor, weshalb hierzu derzeit keine Aussagen gemacht werden können», heisst es bei der Zürcher Staatsanwaltschaft. Ein Gewaltdelikt stehe nach jetzigem Erkenntnisstand jedoch nicht im Vordergrund.

Am Dienstagnachmittag wurde aber bekannt, dass für den 18-jährigen Mann, der den Vorfall bei der Polizei gemeldet hatte, Untersuchungshaft beantragt wurde – unter anderem wegen des Verdachts auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zürcher Jugendliche warnen sich gegenseitig vor synthetischem Cannabis

Der Antrag für Untersuchungshaft deutet darauf hin, dass Drogen bei diesem Fall eine Rolle gespielt haben. Das Gerücht, dass die 15-Jährigen an Drogen gestorben seien, machte unter den Kollegen des verstorbenen Jugendlichen bereits am Montag die Runde. In der Nachbarschaft heisst es zudem, dass der 18-jährige Mann am Sonntag desorientiert und apathisch wirkte: «Der Mann versuchte in mehrere Wohnungen zu gelangen. Mich fragte er dann, wo wir uns befänden. Er könnte unter Drogen gestanden haben», erzählt ein Anwohner gegenüber dem «Blick».

Im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagen auch die Eltern des verstorbenen 15-Jährigen, dass die Todesursache mit Drogen zu tun haben könnte: «Ich habe gehört, der 18-Jährige sei bekannt dafür, dass er mit Codein zu tun habe. Ich dachte zuerst an Heroin», sagt ZH Beats, der mit bürgerlichem Namen Samir Jebeniani heisst. «Es könnte auch so was wie gestrecktes Gras gewesen sein», ergänzt die Mutter des Verstorbenen. Sie würden aber noch nichts Genaueres wissen über die Todesursache.

In den sozialen Medien macht nun ein Whatsapp-Verlauf die Runde, wo sich Zürcher Jugendliche gegenseitig vor synthetischem Cannabis warnen: «Es geht Dope rum, das mit etwas tödlichem besprüht worden ist. Ein Kollege meiner Schwester hat das geraucht und ist dann verstorben.» 20 Minuten hat diesen Verlauf mehrmals von Lesern erhalten. Ob es wirklich im Zusammenhang mit dem Vorfall in Zollikerberg steht, ist derzeit völlig unklar. Laut Experten ist es eher unwahrscheinlich, dass gleich zwei Personen gleichzeitig an synthetischem Cannabis sterben – zum konkreten Fall will sich aber niemand äussern.

«Diese künstlichen Cannabinoide sind schlecht erforscht und lebensgefährlich»

Bei der Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs heisst es generell: «Es gibt ein akutes Vergiftungsrisiko, wie es bisher nicht da gewesen ist. Es kommt rasch zu einer Überdosierung, ohne dass man damit rechnet», sagt Leiter Domenic Schnoz. Wenige Atemzüge von synthetischem Gras könnten genügen.

Das Problem sei, dass man das synthetische Gras nicht von unbehandeltem Cannabis unterscheiden könne. Nach dem Konsum könne es etwa zu Herzrasen, Panikattacken oder Verwirrtheit kommen. Laut Schnoz sind aber auch Todesfälle möglich. «Allein in Europa wurden zwischen 2015 und 2017 im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden 28 Todesfälle registriert. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher.» Ein weiteres Phänomen, das derzeit Besorgnis errege, sei der Mischkonsum – oft eine Kombination von Alkohol und Medikamenten. Das könne tödlich enden. «Man dämmert weg und merkt es kaum. Dann wird die Atmung flacher, und man stirbt.»