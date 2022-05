Aufruf: Was ist für dich eine «Red Flag» beim Dating?

Welche «Red Flags» gelten bei euch in Sachen Dating?

Er oder sie darf so und so nicht sein. Wenn er zu eifersüchtig oder sie zu laut ist, geht das gar nicht – finden viele und nennen diese Charakterzüge «Red Flag», also rote Flagge. Bekanntermassen steht diese für ein deutliches Warnzeichen. Besonders auf Social Media wird das Emoji mit der roten Flagge benutzt, um auf vermeintlich toxisches Verhalten oder schlechte Eigenschaften aufmerksam zu machen.