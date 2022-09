Verwirrung um Staubilder: Was ist los an der finnisch-russischen Grenze?

«Как уехать из России» – «Wie verlasse ich Russland» – eine Suchanfrage, die bei Google in den letzten Tagen einige Male innerhalb von Russland gestellt wurde. Das zeigt eine Auswertung des Suchbegriffs durch Google Trends. Dabei gilt es zu Bedenken, dass Google innerhalb Russlands mit Yandex einen sehr beliebten Suchmaschinenkonkurrenten hat. Die Daten sind also nicht so repräsentativ, wie in anderen Regionen. Ein Spike an Popularität nach dem Suchbergriff wurde am Abend des 20. Septembers 2022 verzeichnet. An dem Tag wurde spekuliert, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede hält. Diese fand dann effektiv am anderen Morgen statt. Ändert man das Zeitfenster auf ein Jahr, sieht man, dass Ende Februar 2022 die Suchanfrage noch beliebter war. Denn am 24. Februar begann die russische Invasion der Ukraine.