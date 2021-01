Andreas Birsner von Mobilitykit, dem Vertreiber von Autosock, dementiert, dass der Nissan mit ihrem Produkt ausgerüstet war. «Unsere Produkte sind durch die weissen Laufflächen und das orangene Kreuz auf größere Distanz deutlich zu erkennen.» Er vermutet, dass es sich um ein Produkt handelt, das hauptsächlich in Frankreich vertrieben wird. Birsner: «Ob es in der Schweiz eine offizielle Zulassung hat, mag ich zu bezweifeln.»

12 Alternativen zu Schneeketten

Sandro Widmer, Inhaber der Autogarage Street-Performance, schliesst einen geplatzten Pneu aus. Widmer: «Wenn der Reifen geplatzt wäre, würde er sich nicht so fest bewegen.» Wie Birsner geht auch Widmer davon aus, dass der Nissan-Fahrer eine Textil-Schneekette aufgezogen hat, also ein ähnliches Produkt wie Autosock. Was ihn jedoch verwundert: «Solche Produkte sind nicht für die Autobahn gemacht. Vielleicht hatte der Fahrer keinen Grip auf seinen Hinterreifen und hat sie gleich drangelassen.»

Mit was der Nissan unterwegs war, lässt sich also nicht endültig klären. In Europa werden gut ein Dutzend Produkte als Alternativen zu Schneeketten verkauft. In der Schweiz waren lange Zeit nur Schneeketten zugelassen. Seit dem 1. Dezember 2020 gehört das Produkt Autosock ebenfalls dazu.