Basel

Was ist mit dieser Schutzmaske falsch?

Die baselstädtische Polizei warnt auf Facebook, Schutzmasken so aufzuhängen. Aus gutem Grund sei dies verboten, warnt der iCop der Polizei auf seinem Kanal.

Richtig, sie sollte nicht am Rückspiegel eines Autos hängen. «Schaut euch die Bilder an. Könnt ihr ausschliessen, dass sich eine Person auf dem Fussgängerstreifen befindet?», fordert der Basler iCop Raphael Schneider seine Community auf Facebook auf. «Sich vor dem Coronavirus zu schützen, ist wichtig, eine Schutzmaske dabeizuhaben, richtig», so Schneider. Leider sehe die Polizei aber immer wieder, wie sie an den Rückspiegel gehängt werde. «Das ist falsch!»