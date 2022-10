Bundesliga: Die Highlights der Spiele in der Übersicht

Am Samstag fanden mehrere Spiele in der Bundesliga statt. Gladbach verpasst den Sprung nach oben, Leverkusen kassiert die nächste Klatsche – und Bochum bekommt viel Spott. Hier zeigen wir dir alle Highlights.

Darum gehts Mehrere Partien standen am Samstag an.

Stuttgart schaffte einen Befreiungsschlag.

Leverkusen steckt auch unter Xabi Alonso tief in der Krise.

Der Torhüter von Bochum überrascht alle mit einem wilden Ausflug.

Bochum-Goalie mit wildem Ausflug

Was machte denn Manuel Riemann, der Torhüter des VfL Bochum, in der 22. Minute da? Er sprintete bei einem Angriff des VfB Stuttgart aus dem Strafraum, ging absolut wild mit dem Kopf in Richtung Ball, verfehlte diesen aber. Die Folge: Stuttgart schoss das 2:0. Die Häme liess nicht lange auf sich warten.

Auf Twitter meinte ein User etwa: «Riemann hat so oft kranke Aussetzer. Bruder, was ist seine Mission.» Einen anderen User erinnerte die Szene an Bilbo Beutlin im preisgekrönten Film «Hobbit». Er schrieb, dass Riemann auf «Abenteuerreise» gehe. Den Stuttgartern wird das Ganze egal sein. Die Süddeutschen schafften nach dem Rausschmiss von Pellegrino Matarazzo den ersten Saisonsieg (4:1). Was für ein Einstand des Interimcoachs Michael Wimmer. Beim VfB soll auch St. Gallens Peter Zeidler als Trainer im Gespräch sein.

Ein nervöser Torhüter und der verpuffte Alonso-Effekt

Apropos Torhüter – auch Leverkusen-Goalie Lukas Hradecky hatte einen Aussetzer im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Kurz vor der Pause gab es Penalty für die Eintracht (mit Djibril Sow). Kolo Muani trat an und verschoss. Die Leverkusener jubelten bereits – aber nur kurz. Denn: Hradecky war mit seinem Fuss nicht auf der Linie, der Elfmeter musste wiederholt werden. Daichi Kamada machte es besser als sein Teamkollege und hämmerte den Ball bei der Wiederholung in die Maschen.

Am Ende gewann Frankfurt die Partie mit 5:1. Der Xabi-Alonso-Effekt ist nach dieser Klatsche damit schon wieder verpufft. Nach einem Sieg gegen Schalke kassierte Bayer nun zwei absolut verdiente Pleiten. Es scheint also so, als ob die Probleme tiefer liegen und nicht nur Gerry Seoane das Problem war.

Stuttgart schreibt Bundesliga-Geschichte

Aber gehen wir nochmals zurück zu Stuttgart. Denn der VfB hat trotz Sieg einen Rekord geschafft, auf den der Club wohl nicht stolz ist. So verkürzte Bochums Simon Zoller vor der Pause. Und wegen dieses Tors haben die Stuttgarter nun das 27. Heimspiel in Folge mindestens ein Gegentor kassiert. Das ist ein neuer historischer Bundesliga-Negativrekord. Das letzte Liga-Heimspiel ohne Gegentor liegt mittlerweile anderthalb Jahre zurück. Gegen Bremen gewann Stuttgart damals am 4. April mit 1:0.

Yann Sommer und Nico Elvedi verpassen Erfolg

Nicht nur Sow stand im Einsatz. Auch seine Nati-Kollegen Nico Elvedi und Yann Sommer waren dies. Die beiden hatten die Chance, mit Gladbach in der Tabelle weit nach oben zu springen. Doch sie verpassten es und spielten gegen Wolfsbug trotz zweimaliger Führung nur 2:2. Das Spiel war äusserst hitzig. Es war geprägt von heissen Duellen, umstrittenen Schiri-Entscheidungen und vielen Diskussionen.

Was ist mit Silvan Widmer?

Wer zuschauen musste, war hingegen Silvan Widmer, der Captain von Mainz. Aber auch ohne den Schweizer Nati-Star gewann Mainz mit 2:0 gegen Bremen. Aus Schweizer Sicht ist das jedoch weniger wichtig – sondern eher die Frage: Wie lange fällt der Schweizer aus? Vor einer Woche musste der 29-Jährige mit einer muskulären Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. In der Folge konnte er die gesamte Woche nicht trainieren. Die Vermutung, dass es sich um eine schwere Zerrung beziehungsweise einen Muskelfaserriss handelt, liegt nahe. Wenn das zutrifft, muss Mainz noch länger auf seinen Captain verzichten.