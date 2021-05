Schweiz als Gastgeberin - Was ist vom Genfer Gipfel zu erwarten – und mögen sich Putin und Biden?

«Erfahrene Gastgeberin»: Welche Rolle hat die Schweiz?



«Ganz anderes Setting»: Wieso wurde Genf bevorzugt?

Dass Genf und nicht Wien oder Helsinki bei der Bewerbung für die Ausrichtung des Gipfels erfolgreich gewesen sei, dürfte mit dem vielgepriesenen «Geist von Genf» (Box unten) zu tun haben, der historische Tradition hat. Zudem hatten sich Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan und der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, am Pfingstmontag ebenfalls in Genf getroffen, was die Wahl des Standortes begünstigt haben könnte.



Für Bern ist die Wahl Genfs auch insofern eine Genugtuung, als dass die guten Dienste der Schweiz in den letzten Jahren unter Druck gekommen sind: «Städte wie Helsinki, Singapur oder Prag traten in den letzten 20 Jahren zunehmend in Konkurrenz als Austragungsorte für grosse Gipfel», so Trechsel.