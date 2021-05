Vaduz fährt in Lugano einen wichtigen 2:0-Sieg ein. Damit machen die Liechtensteiner Druck auf den FC St. Gallen. Tunahan Cicek brachte den Abstiegskandidaten mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze in der 16. Minute in Lugano in Führung. Die Vaduzer verpassten in der 52. Minute das 2:0, Pius Dorn konnte eine 100-prozentige Torchance nicht nutzen. Die Entscheidung war aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.