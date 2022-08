Russischer Angriff : Was kann die Ukraine mit den gelieferten Waffen erreichen – jetzt und künftig? 

Ihre Hauptverteidigungslinie verläuft dort vom Fluss Siwerskyj Donez über die Städte Siwersk, Soledar und Bachmut. Doch auch hier rücken die Russen aufgrund ihrer Artillerieüberlegenheit langsam vor. Sollten die drei Kleinstädte fallen, wäre für Russlands Armee der Weg frei in Richtung der Städte Slowjansk und Kramatorsk. In diesem Ballungsraum lebten vor dem Krieg mehr als eine halbe Million Menschen.

«Es gibt sie einfach nicht mehr»

In den vergangenen rund 30 Jahren seit der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung sei keine eigene Produktion aufgebaut worden. Auch deshalb sei die Lieferung westlicher Artilleriesysteme, die in Moskau regelmässig für grossen Unmut sorgen, jetzt so wichtig.