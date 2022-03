Was kann ich tun, wenn Schrottlauben Parkplätze blockieren?

Frage von Fredy ans AGVS-Expertenteam:

In meiner Gemeinde besetzt seit längerer Zeit ein Motorrad einen öffentlichen Parkplatz. Das Motorrad ist abgedeckt und wird dem Anschein nach wohl auch künftig dort stehen bleiben. Auf einem anderen öffentlichen Parkplatz in der Nähe ist ein kaputtes Fahrzeug abgestellt, bei dem sogar die Räder demontiert wurden und das nun von Backsteinen getragen wird. Dieses Verhalten verstösst meiner Ansicht nach gegen das Gesetz. Die Gemeinde unternahm auf meine Anfragen hin aber nichts. Gibt es eine Möglichkeit, gegen das Untätigbleiben der Gemeinde vorzugehen?

Antwort

Generell verfügt heutzutage, im Gegensatz zu früher, fast jede Landgemeinde über ein Parkplatzreglement. Es ist aber grundsätzlich möglich, dass deine Gemeinde auf eine Bewilligungspflicht verzichtet hat und Dauerparkierer auf dem Gemeindegebiet gewähren lässt. Am besten fragst du dies bei der zuständigen Stelle deiner Gemeinde nach.

Besteht eine Bewilligungspflicht, so gestaltet sich das weitere Vorgehen meistens sehr einfach. Da es sich um ein vorschriftswidrig parkiertes Fahrzeug handelt, ist in der Regel die Polizei für dessen Entfernung zuständig und die Geschichte ist im Normalfall mit einer entsprechenden Meldung erledigt. Besteht keine Bewilligungspflicht, so wirst du den Parkplatzbesetzer wohl oder übel dulden müssen.