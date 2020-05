Insta-Flirts

Was läuft zwischen Mia und «Bachelorette»-Kandidat Jason?

Sowohl ihre als auch seine Fans sind sich einig: Die einstige «Bachelor»-Zweite Mia und der aktuelle «Bachelorette»-Kandidat Jason würden perfekt zusammenpassen. Die beiden kennen sich auch schon eine Weile – geht da etwas?

Jetzt ist Mia wieder zu Hause und ganz in ihrem Element: Auf Instagram hat sich die Zürcher Influencerin gerade in einer Liveschaltung bei ihren knapp 50’000 Followern gemeldet. Und dabei auch eine brennende Frage geklärt: Welcher aktuelle Kandidat bei «Die Bachelorette» wäre denn eigentlich ihr Typ?

Mia und Jason kennen sich bereits persönlich. Und das schon eine ganze Weile. Sie hätten schon vor seiner «Bachelorette»-Zeit via Insta die Bekanntschaft gemacht. «Dann haben wir uns auch mal in Bern in einem Club gesehen», so Mia. Und fügt an: «Aber wir hatten nichts miteinander. Da läuft nichts.»