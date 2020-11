Im Wald in Richenthal (LU) hat ein Paar am Sonntag eine rare Entdeckung gemacht: Sie fanden auf einem Stück Holz Engelshaar. Ein Meteorologe erklärt, wie das Phänomen entsteht.

Phänomen der Natur : Was liegt denn da in Luzerner Wald und «sieht aus wie Zuckerwatte»?

1 / 5 Bei einem Spaziergang mit dem Hund fanden Beni Wolf und seine Partnerin Barbara Ettlin dieses Engelshaar am Sonntag im Wald von Richenthal bei Reiden (LU). Beni Wolf Haareis oder eben Engelshaar könne nur entstehen, wenn die Temperaturen stimmen und darum sei diese Laune der Natur eher am Anfang des Winters möglich. Kostian/Wikipedia Laut Meteorologe Klaus Marquardt ist es möglich, Engelshaar in der Nähe von Bächen und in schattigen Gebieten zu sehen. Ronaldhuizer/Wikipedia

Darum gehts Im Kanton Luzern ist ein Paar beim Spaziergang auf sogenanntes Engelshaar gestossen.

Diese Laune der Natur ist laut einem Meteorologen eher am Anfang des Winters möglich.

Eishaar entsteht, wenn aktive Pilze im Holz die Feuchtigkeit aus dem Holz drängen und sie danach an der leicht kälteren Luft in der Umgebung gefriert.

Die Vermutung eines Meteorologen über die Entstehung von Engelshaar aus dem Jahr 1918 wurde erst 2008 bestätigt.

Haareis oder eben Engelshaar kann nur entstehen, wenn die Temperaturen stimmen und darum sei diese Laune der Natur eher am Anfang des Winters möglich. «Eishaar entsteht, wenn aktive Pilze im Holz die Feuchtigkeit aus dem Holz drängen und sie danach an der leicht kälteren Luft in der Umgebung gefriert», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews auf Anfrage. Entscheidend für dieses Phänomen sei, dass das Holz tot sei und die Temperatur nicht zu kalt. Marquardt: «Bei kälteren Temperaturen wäre die vorhandene Flüssigkeit im Holz gefroren.» Auch dürfe die Luft nicht zu trocken sein, sonst würden die Eiskristalle verdunsten.

«Wenn man nach Engelshaar sucht, kann man es auch finden»

Laut Marquardt habe der deutsche Meteorologe Alfred Wegener bereits 1918 vermutet, dass ein schimmelartiger Pilz der Auslöser für Haareis ist, was jedoch von anderen Wissenschaftlern bezweifelt wurde. «Wegeners Vermutung wurde erst 2008 durch eine biophysikalische Studie weitgehend bestätigt», so Marquardt weiter, der seit 20 Jahren als Meteorologe tätig ist. Er hat laut eigenen Aussagen schon ein paar Mal Engelshaar gesehen. Chancen darauf zu stossen gibt es laut Marquardt im Wald in der Nähe von Bächen und in schattigen Gebieten: «Wenn man danach sucht, kann man es auch finden.»

Paar stiess schon mehrfach auf Engelshaar im Wald