Swisscoy: Was machen Schweizer Soldaten im Kosovo?

Darum gehts Im Kosovo verschärfen sich die Spannungen zwischen Kosovaren und Serben wieder.

In diesen Momenten sind die Soldaten und Soldatinnen der Nato-Truppe KFOR gefragt, welche die Sicherheit gewährleisten sollen.

Auch die Schweizer Armee ist vor Ort, mit der bewaffneten Swisscoy-Truppe.

Wie gefährdet diese ist, wofür sie steht, wie viele Leute sie umfasst und was ihre Aufgaben sind, ist im Q&A nachzulesen.

Die Nato-geführte Kosovo-Sicherheitstruppe Mission Kosovo Force (KFOR) ist für den Schutz des äusseren und inneren Friedens zuständig sowie für die Aufrechterhaltung der Bewegungsfreiheit in der vormals serbischen Provinz. Das obige Video zeigt Radschützenpanzer der KFOR, die im Norden Kosovos Präsenz markieren.

An der Mission beteiligt sich auch die Schweizer Armee mit der Swisscoy – was für Swiss Company steht. Ihr Einsatz geht auf den Bundesratsentscheid vom 23. Juni 1999 zurück. Der militärische Einsatz der KFOR wiederum basiert auf der UNO Resolution 1244.

Wieso soll es die Swisscoy brauchen?

In der Kaserne in Stans bereiten sich die Kontingente auf die Mission im Kosovo vor und üben mit einem Piranha-Panzer (Bild vom März 2006). LMS

Die Beteiligung an den Friedenstruppen soll zur Sicherheit und Stabilität in der Region beitragen – auch, weil rund 400'000 Menschen von dort in der Schweiz leben. Kommt hinzu: Gerade jetzt ist der Norden Kosovos nicht mehr unter voller Kontrolle der kosovarischen Behörden – immerhin haben vor dem Hintergrund neuer Spannungen im Nordkosovo vor einigen Wochen Hunderte Serben den kosovarischen Staatsdienst quittiert, darunter Beamte, Richter und Polizisten.

Wie viele Schweizer Soldaten und Soldatinnen sind vor Ort?

Die Swisscoy setzt sich aus 195 freiwilligen Angehörigen der Armee zusammen. Davon sind 16 Prozent Frauen. 21 der Soldatinnen und Soldaten kommen aus der Romandie, fünf aus dem Tessin und einer aus der rätoromanischen Schweiz. Sie bleiben jeweils sechs Monate vor Ort. Als Nationaler Schweizer Befehlshaber (NCC) im Einsatzraum (Kosovo) amtet zurzeit Oberst im Generalstab Roman Camenisch.

Sind sie bewaffnet?

1999 waren die Swisscoy-Soldaten und -Soldatinnen auf den militärischen Schutz von österreichischen und deutschen Kameraden angewiesen. Erst seit der Anpassung des Militärgesetzes von 2002 tragen sie Waffen: Pistole, Sturmgewehr und Reizstoffsprühgerät (RSG).

Was machen sie konkret?

Im Camp von Suva Reka kümmert sich ein Swisscoy-Soldat um die Wartung eines Lastwagens (Bild vom Februar 2012). LMS

Informationen durch Gespräche sammeln: Der Haupttätigkeitsschwerpunkt liegt bei den Liaison and Monitoring Teams (LMT). Sie sammeln Informationen, die sie durch Gespräche mit der Bevölkerung und den Behörden erhalten und dem Kommandanten der KFOR weiterleiten. Daneben kontrollieren sie, ob die Strassen in der Umgebung befahrbar und frei von Blockaden sind. Die LMT sind stets in Begleitung von lokalen Übersetzern und Übersetzerinnen.

Barrikaden und Sprengstoff räumen: Ein weiteres Schlüsselinstrument der Swisscoy ist der Pionierzug, der gesperrte Strassen freiräumen kann. Mit dem Minenräumer Eagle V werden zudem allfällige Sprengfallen oder andere gefährliche Explosivmittel von den Sperren beseitigt. Kommt der GMTF hinzu, der geschützte Mannschaftstransporter der Swisscoy. Er schützt die Pioniere auf dem Weg nach vorne vor Steinwürfen und Beschuss. Die Sicherung der Bagger auf den Barrikaden übernehmen aber italienische oder ungarische Truppen.

Auch die Infrastruktur-Soldatinnen und -Soldaten sind wichtig. Sie machen rund ein Drittel der Swisscoy-Truppe aus und sorgen dafür, dass die Schweizer Soldaten und Soldatinnen an den Standorten im Land mit Material, Wasser und Post versorgt werden und die Geländefahrzeuge fahrtüchtig sind.

Sind sie im Kosovo gefährdet?

Wellnessen ist es bestimmt nicht, gerade vor dem Hintergrund der erneut wachsenden Spannungen im Norden des Kosovo. Es gibt fast täglich Provokationen und Ereignisse, die zu einer Eskalation führen könnten. Gerade die Soldatinnen und Soldaten des Pionierzugs sind auf den Barrikaden exponiert – ohne dass sie die Waffen auf ihren Fahrzeugen bedienen dürfen. Das weise auf die extreme Vorsicht der Schweizer Armee im Umgang mit ihrem grössten Auslandeinsatz hin, schreibt die NZZ. Und kommentiert: «Mehr Ehrlichkeit wäre wünschenswert: Die Schweiz hat Soldaten in den Kosovo geschickt, keine NGO-Vertreter oder Sozialarbeiter in Uniform.»

Gab es schon Tote?

Ja. Insgesamt gab es drei Todesopfer.

Wo leben die Schweizer Soldaten und Soldatinnen?

Das Chalet Schweiz in Suva Reka. LMS

Die Swisscoy-Angehörigen sind teils in Häusern in Malisevo, Prizren und Mitrovica untergebracht und leben inmitten der lokalen Bevölkerung. Andere sind, abhängig von ihrer Funktion, in verschiedenen Camps stationiert. Ein Teil wohnt im Hauptquartier der KFOR in Pristina, ein anderer im Camp in Novo Selo südlich von Mitrovica. Hier gibt es auch ein Maiensäss, das von Schweizer Schreinern aufgebaut wurde und als Ess- und Aufenthaltsgebäude im Stil eines Schweizer Chalets dient. Ausserdem gibt es noch die Militärbasen Camp Bondsteel nahe Ferizaj respektive Camp Villaggio Italia in Pec/Peja.

Privaten Ausgang gibt es für die Soldaten nicht, und sie dürfen ihre Camps ohne Spezialgenehmigung nicht verlassen – mit Ausnahme der Liaison and Monitoring Teams, die beruflich regelmässig Kontakt mit der Bevölkerung haben.

Wie lange dauert der Schweizer Einsatz schon?

Die Swisscoy ist seit 20 Jahren im Kosovo präsent. Im Oktober 1999 nahmen dort die ersten 160 Swisscoy-Soldaten ihre Arbeit auf.

Wann endet er?

Das Parlament hat im Juni 2020 einer erneuten Verlängerung des Mandats bis Ende 2023 zugestimmt und den Maximalbestand des Kontingentes auf 195 Armeeangehörige erhöht.