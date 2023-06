Wetter Schweiz: Was machst du an diesem perfekten Sommertag?

Am Sonntag herrscht in der Schweiz perfektes Badi-Wetter.

Im Flachland gibt es am Sonntag Sonne pur . Die Temperaturen steigen verbreitet auf bis zu 30 Grad. Die Nullgradgrenze steigt auf 4400 Meter.

In diesen Regionen herrscht Waldbrandgefahr.

Einzig über den Bergen bilden sich ein paar dekorative Quellwolken. Die Bise stellt ab. Es herrscht also perfektes Badiwetter. In den Bergen kann man zudem eine gute Fernsicht geniessen. Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch also. Jetzt wollen wir von dir wissen, wie du diesen traumhaften Sonntag verbringst. Schick uns deine besten Bilder und Videos und zeige unserer Community, wie schön die Schweiz ist.