Aufruf: Was machst du mit Geschenken, die dir nicht gefallen?

Was hast du dieses Jahr zu Weihnachten bekommen?

Wer kennt es nicht: Socken von der Mutter, einen Strickpulli von der Tante oder eine so geschmacklose Vase, dass es in den Augen wehtut. Jedes Jahr werden Hunderte Weihnachtsgeschenke gemacht, die der oder die Beschenkte eigentlich gar nicht will.