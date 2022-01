Po-Training: 5 Mythen über das knackige Hinterteil

1. Squats sind die beste Po-Übung

Oft fordert man den Körper nicht richtig heraus und trainiert nur so weit, wie es angenehm ist. Muskeln wachsen aber nur, wenn sie beim Workout brennen. Zusätzlichen Widerstand bekommt man zum Beispiel mit Hanteltraining – das steigert die Trainingsintensität und sorgt für einen straffen Po. Mindestens so wichtig sind aber auch Ruhetage . In der Zeit regeneriert sich der Körper, während er gleichzeitig Muskelmasse aufbaut.

2. Wenig Kohlenhydrate machen knackig

3. Cardio verhilft zu einem grösseren Po

4. Po-Training geht nur Frauen was an

Falsch! Die Vorteile von regelmässigem Po-Training sind für alle relevant. Denn wer einen kräftigen Po hat, leidet weniger unter Rückenproblemen. Rückenschmerzen sind oft die Folge von Schwäche im Hüftbereich. Wer hier für mehr Stärke und Stabilität sorgt, tut auch etwas für die Rückengesundheit. Die gute Nachricht: Für Männer und Frauen gelten die gleichen Regeln beim Aufbau von Pomuskeln: No Pain, no gain! Sanda erklärt: «Männer bauen nicht schneller Muskeln am Po auf als Frauen und brauchen auch keine speziellen Übungen.» Also ab ins gemeinsame Training.