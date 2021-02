Die Verletzungspause von Mijat Gacinovic hat einem Pizzalieferanten beim Europa-League-Spiel von Molde FK gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:3) zu ungeahnter TV-Präsenz verholfen. Als der Serbe am Donnerstagabend am Spielfeldrand behandelt wurde, war bei dem Geisterspiel in Villarreal im Hintergrund ein Mann mit zwei grossen Pizzaschachteln zu sehen. Zudem wirkte es so, als wolle er hinter der Bande vergeblich jemanden suchen, der ihm diese abnimmt.