Airbus testet A321 XLR über Golf von Biskaya

Golf von Biskaya : «Was macht dieses Flugzeug da?» – Route von Airbus sorgt für Aufsehen

Am Dienstagmorgen ist in Toulouse ein Airbus gestartet, dessen Flugroute Fragen aufwirft. Beim Flugzeugtyp handelt es sich um eine neue Airbus-Maschine.

Am Dienstagmorgen um acht Uhr ist ein Airbus A321 XLR in Toulouse (F) gestartet. Später nimmt die Maschine einen ungewöhnlichen Kurs und fliegt stundenlang über dem Golf von Biskaya. «Was macht dieses Flugzeug da?», fragt sich ein News-Scout.



Folgt man der Route des Flugzeugs auf Flightradar24, so sieht man, wie ein XLR am virtuellen Himmel entsteht. Auch der Ort des Abflugs gibt einen Hinweis zur Lösung des Rätsels. In Toulouse befinden sich der Firmensitz und die Endmontage-Werke von Airbus.