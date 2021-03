«Waldbesitzer benutzte den Wagen als Unterstand»

Das mysteriöse Autowrack steht in einem Waldstück in der Gemeinde Menzingen ZG, wie eine Person auf Facebook schreibt. Und Recherchen von 20 Minuten haben ergeben, was es mit dem Geisterauto auf sich hat: Dem früheren Besitzer* des Wagens gehörte auch der Wald, in dem sich das Wrack befindet. «Der Mann hatte viel Freude an seinem Wald und arbeitete dort regelmässig», sagt eine Person*, die den Verstorbenen kannte. Dieser Waldbesitzer sei jeweils mit seinem Wagen in den Forst gefahren, um dort seine Arbeiten zu erledigen. «Als der Wagen seinen Geist aufgab, hat der Waldbesitzer das Fahrzeug als eine Art Unterstand benutzt.» Im Wagen habe sich der Waldarbeiter jeweils in der Kälte aufgewärmt oder seine Mittagspausen verbracht. «Das Auto war damals noch dicht und alles war trocken.»