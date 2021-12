Quadratisches Objekt – Was macht dieses mysteriöse «Haus» auf dem Mond?

VIA REUTERS

Die chinesische Raumfahrtbehörde hat am Freitag dieses Bild eines mysteriösen Objekts auf dem Mond veröffentlicht.

Der mysteriöse Brocken sorgt in der chinesischen Kommandozentrale seither für Verwirrung.

China hat Bilder eines unbekannten Objekts auf dem Mond publiziert. Der Rover Yutu 2, welcher von der Raumsonde Chang’e 4 auf dem Mond abgesetzt worden war, hat die Bilder am Freitag zurück auf die Erde geschickt. Erstmals darüber berichtet hat die Website space.com - unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA. Chinesische Forscherinnen und Forscher haben dem Objekt aufgrund seiner rechteckigen Form den Namen «Mysteriöse Hütte» gegeben.

China will in den kommenden Monaten Näheres herausfinden

Seit 2019 ist China auf der Rückseite des Mondes unterwegs – das hatte zuvor keine andere Nation geschafft. Insgesamt vier Missionen ist das Land seither geflogen. Die Yutu 2 ist der zweite Rover, den die Chinesen auf den Mond geschossen haben. In den kommenden Wochen und Monaten wollen sie das Stück nun untersuchen. Um näher an die Formation heranzukommen, muss der Rover vorsichtig an mehreren Kratern vorbei manövrieren.