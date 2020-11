«Nach der Wahl ist vor der Wahl»Was macht Donald Trump, wenn er nicht mehr Präsident ist?

Was macht Donald Trump, wenn er nicht mehr US-Präsident ist? Obwohl er den Sieg seines Herausforderers Joe Biden noch nicht anerkannt hat, mehren sich die Spekulationen darüber, was er nach dem 20. Januar 2021 tun wird. Dann wird Trump aller Voraussicht nach das Weisse Haus verlassen müssen.

« Er wird immer noch der heimliche Anführer der republikanischen Partei sein und seine Stimme laut erheben », sagt USA-Experte Thomas Jäger zu 20 Minuten. « Trumps Nationalpopulismus bleibt eine wirksame politische Kraft in der nächsten Zeit , und die Republikaner werden auch in Zukunft eine stark nationalpopulistische Ausrichtung aufweisen. »

Trump 2024?

Anders als Präsidenten früher werde Trump kräftig weiter in der US- Politik mitmischen – und alles andere als leiser werden, prognostiziert der Politologe. « Angesichts der vielen streitigen Themen wird Trump die Diskrepanz zur Regierungspolitik herausstellen können, denn ‹ seine Themen › dürften bleiben: Einwanderung, wirtschaftlicher Niedergang, Polizeireform und die Leugnung des Klimawandels. » Dabei werde Trumps konstanter Ton sein : M it mir wäre alles besser gelaufe n . Und da Trump der lauteste Republikaner sei, « werden sich Mandatsträger nicht scharenweise gegen ihn stellen – denn er kann wie bisher ihre Wiederwahl gefährden, indem er einen anderen Kandidaten im Wahlkreis unterstützt », so Jäger.

Nicht wenige sehen Trump bere i ts i ns kommende Rennen um die US-Präsidentschaft einsteigen. « Er verliert nicht gern » , so ein ehemaliger Stabschef . «I ch würde ihn schon jetzt auf die Aufstellungsliste für 2024 setzen .» Den Rückhalt hätte Trump zur zeit: Der US-Präsident hat bei der Wahl mehr als 70 Millionen Stimmen bekommen, fast jeder zweite Wähler hätte ihm eine zweite Amtszeit gewünscht. In einer Umfrage des «Washington Examiner» vor der Wahl sprachen sich unter Anhängern seiner Republikaner 38 Prozent dafür aus, dass er im Fall seiner Niederlage später noch einmal als Präsident kandidieren sollte. Rechtlich spräche nichts dagegen, sollte er 2024 wieder antreten wollen.

«Trump wird das Land nicht verlassen»

Was macht den Politologen da so sicher? Jäger: « Donald Trump wird weiter an der Marke Trump arbeiten , auch in der US-Politik . Ich sage Ihnen: Nach der Wahl ist vor der Wahl – und der nationalpopulistische Teil in der republikanischen Partei wird da mitmischen wollen. »