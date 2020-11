Während «President Elect» Joe Biden in den letzten Tagen immer wieder in der Öffentlichkeit auftrat, war von Harris wenig zu sehen und zu hören. Wie die « New York Times » berichtet, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein frischgewählter Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin nach der Wahl im Hintergrund bleiben. Als Biden 2008 selber Vize wurde, sei er aber bei jedem wichtigen Übergangs-Meeting des neuen Präsidenten Barack Obama dabeigewesen.

Kamala Harris bereitet sich vor

Wie die «Times» berichtet, verbringt die 56-Jährige momentan viel Zeit in ihrer Zweizimmer-Wohnung in Washington D.C., wo sie sich auf ihre Aufgabe als Vizepräsidentin vorbereitet.

Ihr Twitter-Account ist sehr aktiv und schreibt täglich zu aktuellen politischen Themen in den USA, wie beispielsweise die Coronavirus-Krise, das Gesundheitswesen und Steuererleichterungen für Reiche. In einem am Freitag abgesetzten Tweet heisst es beispielsweise: «Afroamerikaner und Latinos haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken und sterben wahrscheinlicher daran. Die Biden-Harris-Regierung verpflichtet sich, das Virus zu kontrollieren und diese eklatanten ethnischen Unterschiede in Bezug auf die Gesundheit zu konfrontieren.»