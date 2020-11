In Lugano sind bei einer Messerattacke in einem Kaufhaus zwei Frauen verletzt worden.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat auf Twitter die «Islamisten-Attacke» in der Schweiz aufs Schärfste verurteilt. Er verlinkte in seinem Tweet auf Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Eine Antwort ihrerseits oder ein öffentliches Statement blieb bislang jedoch aus. Dies führte dazu, dass Marianne Binder, Präsidentin der CVP-Aargau, sich zum Nicht-Kommunizieren der Landesregierung äusserte: «Was man an der Spitze eines Landes an einem Tag wie heute twittert...», schreibt sie dazu.